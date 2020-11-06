Borsa İstanbul, güne yatay başladı

ABD başkanlık seçimlerinin henüz sonuçlanmamasının da etkisindeki bir ortamda BIST 100 endeksi, açılışta 0,47 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak, 1.180,49 puana yükseldi.

Borsa İstanbul’un açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,21 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA SPOR KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

DÜN BORSA ALICILI SEYİR İZLEDİ

ABD ve Avrupa borsalarındaki yükselişlere paralel dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.180 puanın hemen üzerinde 1.180,02 seviyesinde tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.180 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 1.200 direncinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 1.155 ve 1.140 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.