Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 artışla günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,20 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,10 ile madencilik oldu..

Dolar/TL, 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD MERKEZ BANKASI TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, piyasaların aynı zamanda bu akşam yayınlanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarına odaklandığını ifade etti.