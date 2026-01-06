Borsa İstanbul günü tarihi zirvede kapattı

Borsa İstanbul'da tarihi gün...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 321,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 ile tekstil deri oldu.

KÜRESEL PİYASALARIN ETKİSİ

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, bu gelişmelerin yanı sıra endeks ağırlığı yüksek hisselerde görülen yüksek hacimli alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle 12.000 puanın üzerinde rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,68 puan azalarak 71,11'e düştü.

GÖZLER VERİLERDE

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.