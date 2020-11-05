Borsa İstanbul, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.180,02 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 12,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 24.2 milyar lira seviyesinde oldu.

Borsa İstanbul'da bugün bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ KAZANDIRDI, MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAYBETTİRDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 4,10 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 3,02 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

“KÜRESEL RİSK İŞTAHI YÜKSEK SEYREDİYOR”

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam ettiğini, buna karşın teşvik beklentilerinin artmasıyla küresel risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

BU AKŞAM AÇIKLANACAK FED’İN KARARI BEKLENİYOR

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının yanı sıra bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini de belirtiyor.