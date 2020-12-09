Borsa İstanbul, günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 1.348,40 puana yükselirken aynı zamanda 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 1.353,46 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,51 puan artışla 1.348,40 seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 13 milyar 400 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ KAZANDIRDI

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile iletişim oldu.

ABD ULUSAL SAVUNMA YETKİLENDİRME YASA TASARISI GÜNDEMDE

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.