Borsa İstanbul günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma kapanış, bugün güne başlangıç ve gün ortası rekorlarını üst üste kırdı.

AA

Borsa İstanbul rekora doymuyor...

Borsa İstanbul, haftanın ilk gününe başlarken küresel piyasalardan pozitif ayrışmış ve BIST 100 endeksi bugünkü açılışında rekorunu 9.618,83 puana taşımıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.735,75 puanla rekor seviyesini sürdürdü.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi: 9.714,98

Günün ilk yarısında 9.735,75 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,15 puan ve yüzde 1,00 değer kazancıyla 9.714,98 oldu.

Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Tüm sektör endeksleri kazandırdı

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,73 ile bilişim oldu.

Küresel pay piyasaları karışık seyirde

Küresel pay piyasaları ise yeni haftaya karışık seyirle başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri belirsizliği ve bugün açıklanacak enflasyon verisi beklentileri, piyasaları olumsuz etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da yatırımcıların odağında olacak.

BIST 100'ün direnç ve destek konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 seviyesinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)