Borsa İstanbul günün ilk yarısında yüzde 7,26 azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 7,26 azalışla 1.869,64 puana gerileyerek değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,39 puan değer kaybederek 1.869,64'e indi. Toplam işlem hacmi 13,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ KAYIPTA

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,70, holding endeksi yüzde 8,49 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,86 ile ulaştırma oldu.

ENDEKSE BAĞLI DEVRE KESİCİ DEVREYE GİRDİ

Açılışın ardından Borsa İstanbul'da, endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi ve borsa pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. Verilen yarım saatlik aradan sonra tekrar işleme açılan pay piyasalarında düşüş eğilimi, dünya borsalarına paralel devam etti.





DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850 ve 1.780 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.