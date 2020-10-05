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    Borsa İstanbul, haftanın ilk gününe yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasaların paralelinde, haftaya yüzde 0,50 artışla 1.150,79 puandan açılış yaptı.
    • AA
    • 05.10.2020 - 10:52
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    Borsa İstanbul, haftanın ilk gününe yükselişle başladı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haber akışının küresel risk iştahını desteklediği bir ortamda, açılışta BIST 100 endeksi, 5,76 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak 1.150,79 puana yükseldi.

    MADENCİLİK KAZANDIRDI

    Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile madencilik, tek kaybettiren ise yüzde 1,59 ile spor oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. Haftalık görünümde ise, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.155 puanı test eden BIST 100 endeksi, bir önceki haftaya göre yüzde 1,86 yükseliş kaydederek, pozitif eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı.

    Borsa İstanbul, haftanın ilk gününe yükselişle başladı #1

    ANALİSTLERİN BIST 100 ENDEKSİNİN DİRENÇ VE DESTEK KONUMU YORUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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