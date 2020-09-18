Borsa İstanbul Pay Piyasası değişikliğe gidiyor

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, çeşitli kategorilerde daha sağlıklı işlem yapabilmek adına pazarlarda işlem görme kriterlerini güncelledi.

Borsa İstanbul, yeni pazar yapısında, işlem esasları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı olurken, düzenleme, ilişkili tüm işlem esasları ile güncellemelerini 1 Ekim'de devreye sokacak.

BORSA İSTANBUL ŞİRKETLERİNİN PİYASA DEĞERLERİ VE EŞİK DEĞERLER DAHA YUKARIYA ÇEKİLİYOR

Mevcutta olduğu gibi pazar ayrıştırmasında toplam piyasa değeri, halka açık piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine bakılmaya devam edilirken, Borsa İstanbul şirketlerinin artan piyasa değerleri ve likiditesi gözetilerek eşik değerler daha yukarı çekildi.

HALKA AÇIKLIK ORANINDA YÜZDE 10 ÜSTÜ SEVİYE ARAYACAK

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından çok önemli olduğu değerlendirilen halka açıklık oranında Borsa İstanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde yüzde 10 üstü seviye arayacak ve imtiyazlı paylara yönelik bir kriter eklenecek.

HALKA AÇIKLIĞI ÇOK YÜKSEK PAYLARDA EŞİTLİĞİ TEŞVİK EDEN BİR DEĞERLEME KRİTERİ DEVREYE GİRİYOR

Halka açık şirketlerde aynı haklara sahip tek grup payın ideal olduğu vurgusuna istinaden Borsa İstanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek paylarda eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getiriyor.

TEK FİYAT SİSTEMİYLE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER, ALT PAZAR’DA SÜREKLİ MÜZAYEDE ŞEKLİNDE İŞLEM GÖRECEK

Önceden Gelişen İşletmeler Pazarında tek fiyat sistemiyle işlem gören şirketler artık Alt Pazar’da sürekli müzayede şeklinde işlem görecek.

YATIRIMCILARA REHBERLİK HİZMETİ VERİLECEK

Aynı zamanda likiditenin sınırlı olabildiği bu pazarda sert fiyat hareketlerine engel olacağı değerlendiren işlem esasları ve bilgilendirme uyarıları kullanılarak yatırımcılara rehberlik yapılacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI YÜZDE 5’İN ALTINDAKİ ŞİRKETLERE BU DEĞERİN ÜZERİNE ÇIKARMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından önemli bir kriter olan fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları için 1 Ocak 2021 tarihine kadar süre verilirken, şirketlerin bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını yüzde 5’in üzerine çıkarmamaları durumunda paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılacak.

ASGARİ PİYASA DEĞERİ ŞARTI, YILDIZ PAZAR İÇİN 200 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLİYOR

Uygulamada iki istisna bulurken, bunlardan ilki fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 750 milyon liradan büyük ve likidite kriterinde bir seviyeyi tutturan payların diğer tüm kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar’da işlem görecek olması ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri 30 milyon liradan büyük ve temettü getirisi yüzde 10’dan büyük Alt Pazar paylarının Ana Pazar’a yükseltilmesi.

KOTA ALMA ŞARTLARINDAN HALKA ARZ EDİLEN PAYLARIN ASGARİ PİYASA DEĞERİ ŞARTI YÜKSELTİLDİ

Borsada işlem görecek şirketler için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon liradan 200 milyon liraya yükseltilirken, Ana Pazar için aranan şart 50 milyon lira olarak bırakıldı. Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkan tanınması açısından 20 milyon liralık bir eşik değer belirlendi.