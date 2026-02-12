Borsa İstanbul rekor kırdı

- BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrası piyasalar hareketlendi.
- Endeks, güne 13.795,00 puandan başlamıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 13.795,00 puandan başlamıştı.
BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde ise 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"nun sunulmasının ardından gerçekleşen bu rekor piyasaları hareketlendirdi.
AYRINTILAR GELİYOR