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    Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 32,08 puan ve yüzde 1,56 azalışla 2.018,97 puandan başlangıç yaptı.
    • AA
    • 14.02.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 10:43
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    Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi 2.018,97 puana geriledi.

    BANKACILIK VE SEKTÖR ENDEKSİ DÜŞTÜ

    Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,71 düşüş kaydetti.

    ULAŞTIRMA VE TURİZM KAYBETTİRDİ

    Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,11'le ulaştırma, tek kazandıran yüzde 4,84'le turizm oldu.

    Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan kapandı.

    JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİYOR

    Analistler, artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının gündemin üst sıralarında kalmaya devam edeceğini söyledi.

    Analistler, yurt içinde, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktarıyor.

    Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı #1

    DESTEK VE DİREÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


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