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- Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya düşüşle başladı
- AA
- 14.02.2022 - 10:27
- Güncelleme : 14.02.2022 - 10:43
Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi 2.018,97 puana geriledi.
BANKACILIK VE SEKTÖR ENDEKSİ DÜŞTÜ
Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 1,71 düşüş kaydetti.
ULAŞTIRMA VE TURİZM KAYBETTİRDİ
Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,11'le ulaştırma, tek kazandıran yüzde 4,84'le turizm oldu.
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan kapandı.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİYOR
Analistler, artan jeopolitik risklerle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının gündemin üst sıralarında kalmaya devam edeceğini söyledi.
Analistler, yurt içinde, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktarıyor.
DESTEK VE DİREÇ KONUMU
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.