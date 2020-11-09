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    Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlangıç yaptı

    Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, 25,00 puan ve yüzde 2,10 değer kazanarak 1.216,96 puana yükselerek geçen haftadaki ivmesini sürdürüyor.
    • AA
    • 09.11.2020 - 10:26
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 10:35
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    Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlangıç yaptı

    Bankacılık endeksi yüzde 4,47 ve holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BORSA İSTANBUL’UN 6 NİSAN HAFTASINDAN BU YANA EN İYİ PERFORMANSI

    Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 1,01 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.191,96 puandan tamamlarken, haftalık bazda yüzde 7,15 artarak 6 Nisan haftasından bu yana en iyi performansı kaydetti.

    DESTEK VE DİRENÇ DURUMU

    Analistler, BIST 100 endeksinde, 1.220 ve 1.240 seviyelerinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Borsa İstanbul, yeni haftaya yükselişle başlangıç yaptı #1

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