Borsa İstanbul, yükseliş eğilimini 5'inci haftaya taşıdı Küresel piyasalar gelecek veriler, açıklanan para politikaları ile yönünü bulmaya çalışırken Borsa İstanbul'daki yükseliş seyri 5 haftadır sürüyor.

AA

Borsa İstanbul, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından başladığı rekorlar serisine devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste 5'inci haftaya taşırken, analistlerde durum değerlendirmesi yaparak, endeksin yaklaşık yüzde 46 yükseldiğini belirtiyor.

Analistler Borsa'daki yükselmeye dikkat çekerken diğer yandan da yatırımcıların temkinli hareket etmesinde fayda olduğunu belirtiyor.

31 Ekim-26 Aralık 2022'deki 9 haftalık serin ardından en güçlü yükseliş

BIST 100 endeksi, son 5 haftadır yükseliş eğiliminde hareket ederken, söz konusu performans, 31 Ekim-26 Aralık 2022'deki 9 haftalık serinin ardından en güçlü yükselişe işaret ediyor.

Haftalık kapanış rekorları yaşanıyor

Öte yandan, BIST 100 endeksinin son 4 haftadaki kapanışları da "haftalık kapanış rekoru" olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi, yüzde 8 yükseldi

Dolar bazlı incelendiğinde, genel seçimlerin ikinci turunun ardından BIST 100 endeksi, yaklaşık yüzde 8 yükselerek 229 puandan 250 puana çıktı.

BIST 100 endeksi, dolar bazlı olarak son 4 haftadır yükseliş eğiliminde hareket etse de 250 puan seviyesi, 510 puanlık rekor seviyenin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Dolar bazda kayıp yaşanıyor

Söz konusu gelişmelerle ocak-mayıs döneminde yatırımcısını üzen BIST 100 endeksi, geçen hafta itibarıyla yıllık bazda yaklaşık yüzde 21 getiriye ulaşmasına karşın dolar bazlı bakıldığında yatırımcısına yaklaşık yüzde 16 kaybettirdi.

En çok getiriyi menkul kıymet, yatırım ortaklığı kazandırdı

Sektör bazlı incelendiğinde, yılbaşından bu yana en çok getiriyi yaklaşık yüzde 75 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı ve yüzde 61 ile spor sağladı. Ulaştırma sektörü, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 57 kazandırdı.

THY, en yüksek ağırlığa sahip

BIST 100 endeksinde yüzde 8,85 ile en yüksek ağırlığa sahip olan Türk Hava Yolları (THY), bu dönemde yaklaşık yüzde 60 değer kazanarak endeksin lokomotifi olmayı sürdürdü.