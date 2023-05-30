Borsa İstanbul yükselişini bugün de sürdürdü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler Borsa'nın seyrine odaklanmıştı. Piyasalarda istikrar havası esince Borsa İstanbul'da da endeksler yükseldi.

AA

Borsa İstanbul, haftaya yükselerek başlamasının ardından günü de yükselişle tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün de güne önceki kapanışa göre 71,88 puan yüzde 1,51 artışla 4.840,44 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,73 ve holding endeksi yüzde 1,42 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 4,10 değer kazandı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4,10 değer kazanarak günü 4.768,56 puandan kapattı.

Veriler takip ediliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Direnç ve destek konumu

Analistlere göre, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.860 ve 5.000 seviyeleri direnç, 4.750 puan da destek konumunda.