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    Borsa İstanbul yükselişle açıldı

    Dün günü yüzde 0,31 düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, 2,39 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.177,09 puana yükseldi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 10:29
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    Borsa İstanbul yükselişle açıldı

    Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti.

    MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile gıda içecek oldu.

    Dün yeni koronavirüs aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ile küresel çapta azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 düşüşle 1.174,70 puandan tamamlamıştı.

    Borsa İstanbul yükselişle açıldı #1

    DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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