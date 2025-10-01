Borsa İstanbul'da bankacılıkta yüzde 4'lük yükseliş yaşandı

Borsa İstanbul, kapanırken bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 4'ü aştı. BIST 100'de ise yükseliş yüzde 2'yi aştı.
Güne düşüşle başlayan ve ilk yarıda düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi öğleden sonra yükselişe geçti.
Güne yüzde 0,18 düşüşle 10.992,82 puandan başlayan BIST 100 endeksi gün içerisinde 11.259,32 puana kadar ulaştı. Kapanışta BIST 100 endeksi yüzde 2,12 yükselişle 11.245,24 puandan işlem gördü.
BANKACILIK ENDEKS YÜKSELDİ
Güne düşüşle 15.458,32 puandan başlayan bankacılık endeksi (XBANK) öğleden sonra yüzde 4'ün üzerinde 16.159,04 puana kadar ulaştı.