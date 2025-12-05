Turistlere göre Türkiye dünyanın en kibar sürücülerine sahip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası araç kiralama sitesi Discovercars'ın bir araştırmasına göre turistler, Türk sürücülerini kibar buluyor.

Siteye göre sürüş keyfini etkileyen pek çok faktör varken aynı yolları birlikte kullandığınız şoförlerin nasıl olduğu da önemli.

Kurum, hangi ülkelerin sürücülerinin daha kibar olduğunu öğrenmek için 5 bin turist sürücüyü içeren bir araştırmaya imza attı.

TRAFİKTE EN KİBAR İLK BEŞ ÜLKE

Kıbrıs, turistlerin buradaki sürücülere kibarlık açısından 10 üzerinden 8,83 puan vermesiyle en yüksek puana sahip oldu.

Yeni Zelanda 8,77 puanla ikinci sırada yer aldı.

En politik sürücüler sıralamasında üçüncü sırada 8,73 puanla Türkiye yer alıyor.

Avustralya, 8,60 ortalama sıralama ile dördüncü en yüksek puana sahip.

İlk beşin son sırasında yer alan Portekiz 8.54 puan aldı.

İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Almanya, Kanarya Adaları ve İspanya, Polonya ve İtalya anakarasında.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ

Türkiye 8,73 puanla üçüncü sırada yer alırken, bir sürücü buradaki sürüş deneyimini “en iyi” olarak tanımladı.

Diğer ülkelerden gelen sürücülerin Türkiye'ye geldiklerinde alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyabilecekleri belirtildi.

SOLLAMADA KORNA ÇALINIYOR

Türkiye'de, diğer sürücülere kısa bir süre sonra sollama yapacağınızı bildirmek için korna kullanmak geleneksel.

KORNA ÇALMAK AYNI ZAMANDA RAHATSIZLIK İFADESİ

Kornanın daha çok rahatsızlık belirtmek için kullanılmasına alışkın olan ziyaretçiler için buna alışmak biraz zaman alabilir. Ve Hollanda'da korna sadece acil durumlarda kullanılıyor.

SAĞDAN ARAÇ KULLANMAK, SOLDAN KULLANANLAR İÇİN ZOR

Elbette sağdan araç kullanmak, soldan araç kullanılan ülkelerden gelen sürücüler için bir değişiklik olabilir. Dünya genelinde insanların üçte birinden biraz fazlası, yüzde 33,9'u soldan araç kullanıyor.

Bu durum Avrupa'da pek yaygın değil.

Burada yolun sol tarafından araç kullanan sadece dört ülke var: Birleşik Krallık, İrlanda, Malta ve Kıbrıs.

SAĞDAN GİTMEYE ALIŞKIN OLMAYAN ÜLKELER

Avrupa dışında Japonya, Hindistan, Pakistan, Mozambik, Doğu Timor, Makao, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler de İspanya veya İspanyol Kanarya Adaları'na geldiklerinde sağdan gitmeye alışık olmayabilirler.

KİBAR SÜRÜCÜLERİN KİMLER OLDUĞUNA NASIL ULAŞILDI?

Turist sürücülere yeni ziyaret ettikleri ülkedeki sürücülerin nezaketi hakkında sorular soruldu. Müşterilerden yoldaki diğer sürücülerin davranışlarını 1'den 10'a kadar puanlamaları istendi. Araştırmaya yalnızca 50 veya daha fazla puan alan ülkeler dahil edildi ve yalnızca yabancı turist sürücülerden gelen puanlar dikkate alındı.

TRAFİKTE EN AZ KİBAR BEŞ ÜLKE: YAVAŞ ARABA KULLANAN İNSANLARI SEVMİYORLAR

Öte yandan bazı ülkeler, sıralamada daha düşük puanlar elde etti.

Tablonun en alt sıralarında yer alan ülkeler özellikle düşük puanlar aldı, ancak hepsi de araştırmamıza katılan turist sürücüleri tarafından 10 üzerinden 8'in altında bir ortalama puan aldı.

FAS

Fas 7,97 puanla on birinci sırada yer aldı. Bir sürücü "Marakeş'te çılgın bir sürüş var" dedi ve şöyle devam etti:

Herkes sizi geçmek istiyor ve normal kurallar göz ardı ediliyor ama yine de öfke olmadan iyi huylu davranılıyor. Kavşaklarda etrafınız arabalar ve bisikletlerle çevrili ve hepsi de önce gitmeye çalışıyor. Oldukça stresli.

FRANSA

Fransa, turist sürücüler tarafından biraz daha düşük bir puanla 10 üzerinden 7,84 olarak değerlendirildi. Bir sürücü, "Yavaş araba kullanan insanları sevmiyorlar." dedi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 7,80 puan aldı. Bir turist sürücü incelemesinde, "Birçok sürücü hız sınırlarını aşıyor ve çok fazla korna çalıyor." dedi.

SİCİLYA

Sicilya özerk bölgesi, 8,02 puan alan İtalya anakarasından neredeyse 10 üzerinden tam puan daha düşük olan 7.14 puan aldı. Daha önce ziyaret ettiği anlaşılan bir sürücü, "Olağan ve beklenen Sicilya hızı ve korna çalıyor." dedi.

ABD

Bu, aynı zamanda 7,14 puan alan ABD'nin Florida eyaleti ile tablonun en altında yer alan bir beraberlik. Bir sürücü yorumunda "Neden herkes bu kadar acele ediyor?" dedi.

Bu incelemelerdeki ortak bir model, sürücülerin genellikle diğer sürücülerin hızından rahatsız oldukları ve bu diğer sürücülerin kendilerine karşı çok sabırlı olmadıklarını düşünüyor.