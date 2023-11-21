Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişe geçti Borsa İstanbul, İsrail-Filistin gerginliğinin ilk başladığı dönemde indiği noktadan yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 7.946,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile sigorta oldu.

Fed'in faiz artırmama ihtimali piyasalara iyi geldi

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fed'in 2024 Haziran ayında faiz indirmesi bekleniyor

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

BIST 100 endeksinin destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)