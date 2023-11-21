Borsa İstanbul'da emir değeri kotası değişiyor Borsa İstanbul'da Pay Piyasası maksimum emir değeri sınırları yeni yılda 2 Ocak 2024'te artırılarak güncellenecek.

AA

Borsa İstanbul'dan bir açıklamaya yapılarak, pay piyasasında işlem görmekte olan sermaye piyasası araçlarına iletilen emir ve kotasyonlarda uygulanmakta olan maksimum emir değeri sınırlarının (maksimum TL kuralı) güncelleneceği bildirildi.

Mevcut durumda temerrüt sıraları için 1 milyon TL olan maksimum emir değeri sınırı 2,5 milyon TL olarak, Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Gayrimenkul Sertifikaları için uygulanan 3 milyon TL sınırı 5 milyon TL olarak, payları borsada işlem görmekte olan ortaklıkların birincil sıraları için uygulanan 100 bin TL sınırı 500 bin TL olarak yeniden değerlenecek.

2 Ocak 2024'ten itibaren geçerli

Açıklamada, üyelerin testlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla BISTECH üye test ortamında belirtilen değişikliklere ilişkin tanımlamalar yapıldığı ifade edilerek, söz konusu değişikliklerin 2 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Değişen emir değerleri

Mevcutta 1. gruptaki 4 milyon lira olan maksimum emir değeri yeni uygulamada 10 milyon liraya çıkacak.

Mevcutta 2. gruptaki 3 milyon lira olan maksimum emir değeri yeni uygulamada 7,5 milyon liraya çıkacak.

Mevcutta 3. gruptaki 2 milyon lira olan maksimum emir değeri yeni uygulamada 5 milyon liraya çıkacak.

Mevcutta 4. gruptaki 1 milyon lira olan maksimum emir değeri yeni uygulamada 2,5 milyon liraya çıkacak.

Mevcutta 5. gruptaki 0,5 milyon lira olan maksimum emir değeri yeni uygulamada 1 milyon liraya çıkacak.

Mevcutta 6. gruptaki 0,1 milyon lira olan maksimum emir değeri yeni uygulamada 0,5 milyon liraya çıkacak.

Prosedürlere ulaşmak için

Pay Piyasası Prosedürüne kurumsal internet sitesi "https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/146/prosedurler"den ulaşılabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)