Borsa İstanbul'da işlem gören GYO sayısı arttı Yeni halka arzlar artıyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketleri de bu kervana katıldı. Borsa İstanbul'da işlem gören GYO sayısı 2023'teki 9 yeni halka arzla 48'e ulaştı.

AA

Borsa İstanbul'da 2023 yılında, 9'u Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) olmak üzere toplamda 54 yeni şirket halka arz edildi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Komitesi Başkanı Berra Doğaner, yeni halka arz olanlarla birlikte borsada işlem gören toplam GYO sayısını aktardı.

Doğaner, "Borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaşmıştır." ifadesini kullanarak, şirketlerin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Firmaların halka arz büyüklükleri 79 milyar lira oldu

Geçen yıl firmaların halka arz büyüklükleri 79 milyar liraya ulaşırken, bunun 15,9 milyar lirasını GYO'lar oluşturdu.

Böylelikle halka arzların tutar olarak yüzde 20'si GYO'lar üzerinden gerçekleşti.

"Halka arzlar 2024 yılında da sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berra Doğaner, 2023'ün GYO'lar açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Borsada işlem gören GYO sayısı 2014-2022 arasında 8 adet artmışken 2023'te 9 yeni GYO’nun halka arz edilmesi GYO'ların potansiyelinin bir göstergesidir. Borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaşmıştır. 2024 yılında da GYO halka arzlarının etkili biçimde sürmesini beklemekteyiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)