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    Borsa İstanbul’da otomotiv hisselerinde hareketlilik

    Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da rekor kırılırken, döviz kurları ise düşüş eğiliminde hareket etti.
    • AA
    • 17.03.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 10:01
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    Borsa İstanbul’da otomotiv hisselerinde hareketlilik

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kazancıyla günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    PİYASA AÇILIŞINDA 1 DOLAR,  7,5010 LİRA

    Dün yüzde 0,5 azalışla 7,4978’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5010 seviyesinde işlem görüyor.

    OTOMOTİV ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

    Analistler, otomotiv hisselerinde yoğunlaşan alımlarla endeksin yükselişe geçtiğini belirterek, banka hisselerindeki pozitif seyrin de dikkati çektiğini söyledi.

    Borsa İstanbul’da otomotiv hisselerinde hareketlilik #1

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