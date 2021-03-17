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- Borsa İstanbul’da otomotiv hisselerinde hareketlilik
Borsa İstanbul’da otomotiv hisselerinde hareketlilik
Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da rekor kırılırken, döviz kurları ise düşüş eğiliminde hareket etti.
- AA
- 17.03.2021 - 09:31
- Güncelleme : 17.03.2021 - 10:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,96 değer kazancıyla günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
PİYASA AÇILIŞINDA 1 DOLAR, 7,5010 LİRA
Dün yüzde 0,5 azalışla 7,4978’den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5010 seviyesinde işlem görüyor.
OTOMOTİV ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Analistler, otomotiv hisselerinde yoğunlaşan alımlarla endeksin yükselişe geçtiğini belirterek, banka hisselerindeki pozitif seyrin de dikkati çektiğini söyledi.