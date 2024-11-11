Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların satış miktarı açıklandı

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Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların Yıldız ve Ana Pazarda Ekim'de net 639 milyon dolar satım yaptığına dair KAP'a açıklama yapıldı.

Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 30,32 puan ve yüzde 0,33 yükselişle 9.215,15 puandan başladı.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamlamıştı.

YÜKSELEN ENDEKSLER

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,91 ile turizm, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,46 ile spor oldu.