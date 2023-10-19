Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı rekoru! 8 milyonu aştı MKK, 17 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul'a ilişkin verileri açıkladı. Borsada yatırımcı sayısı aylık 9,79 yükseldi.

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının ilk kez 8 milyonu aşarak 8 milyon 35 bin 700'e çıktığını bildirdi.

MKK verilerine göre borsadaki yatırımcı sayısı, aylık olarak 717 bin 112 yükseldi.

Borsada yatırımcı sayısı böylece aylık bazda 9,79'luk bir artış yaşandı.

Yatırımcı sayısında yıllık artış: Yüzde 192,32

Yatırımcı sayısındaki yıllık artış ise 5 milyon 286 bin 814 yani yüzde 192,32 oldu.

Portföy büyüklüğü: 11 trilyon lira

17 Ekim itibarıyla yatırımcıların borsadaki toplam portföy değeri ise 11,08 trilyon liraya ulaştı.

Toplam portföy büyüklüğü aylık olarak 963,35 milyar TL, yıllık olarak ise 6,92 trilyon lira yükseldi.