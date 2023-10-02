Borsa İstanbul'da yeni pazar oluşturuldu: Girişim Sermayesi Pazarı GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak. Bu sayede şirketlerin daha erken finansman imkanı bularak büyümeleri hedefleniyor.

AA

Borsa İstanbul'da şirketlerin Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi amacıyla Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) oluşturuldu.

Büyümek için ihtiyaç duydukları finansmanı öz kaynakla sağlamak isteyen şirketlerin, sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla pay ihraç ederek kaynak temin etmelerini sağlamak amaçlandı.

Bu şirketlerin söz konusu paylarının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi istendi.

İhraç edecekleri paylar yatırım kuruluşları aracılığıyla satılacak

Sermaye piyasasından kaynak temin etmek isteyen şirketlerin, Borsa Kotasyon Yönergesi'ndeki gerekli koşulları sağlamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) "II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlayacakları izahnamenin Kurul tarafından onaylanması halinde ihraç edecekleri payları yatırım kuruluşları aracılığıyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara satılacak.

Pay satışları sadece nitelikli kurumlara

Borsa İstanbul duyurusuna göre, ayrıca bu paylar, GSP'de sadece nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecek.

Şirketler, halka açık hale gelecek

GSP'de işlem görmeye başlayan şirketler, halka açık hale gelerek SPK ve Borsa İstanbul mevzuatına tabi olacak. Böylece GSP'de işlem görmek, kurumsal yatırımcıların da desteğiyle şirketlerin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak.

Gerekli kurumsallaşma adımlarını tamamlayan ve yatırımlarını gerçekleştirerek büyüyen şirketler, halka arza hazır hale gelerek paylarını bu kez halka arz etmek için başvuru yapabilecek.

Şirketlere, daha erken finansman imkanı

Şirketler, bu pazar sayesinde daha erken finansman imkanı bulmuş, büyümelerini ve kurumsallaşmalarını daha sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmiş olacak.

Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesi

Bu kapsamda, Kotasyon Yönergesi ve Pay Piyasası Yönergesi'nde gerekli değişiklikler yapıldığı, güncellenen Kotasyon Yönergesi ve Pay Yönergesi'ne Borsanın kurumsal internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)