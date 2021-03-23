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    Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

    Borsa İstanbul'da yükseliş başladı

    Borsa İstanbul'da, dün başlayan ve bugüne kadar gelen manipülasyonlara karşı alınan bir dizi tedbir sonuç verdi.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 17:51
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    Haftanın ilk işlem günü olan pazartesiyi yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan kayıpla kapatan Borsa İstanbul, bugün güne yüzde 5,4 düşüşle başladı.

    Sabah saatlerinde devre kesici uygulanan ve BİST 50 endeksinde açığa satış şartı getirilen Borsa İstanbul'da, öğleden sonra toparlanma oldu ve tepki alımlarıyla birlikte tablo yeşile döndü.

    Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul'da düşüş yavaşladı.

    BORSA İSTANBUL'DA KIRMIZI TABLO YEŞİLE DÖNDÜ

    Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi, kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken Borsa İstanbul toparlanma sürecine girdi.

    ÖĞLE SAATLERİNDE BORSA ARTIYA GEÇTİ

    Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul'un, öğlen saatlerinde artıya geçtiği gözlendi.

    Borsa İstanbul da yükseliş başladı #1

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