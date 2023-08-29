Borsa İstanbul'dan fiyat adımı ve kotasyon kararı Borsa İstanbul, uygulamasında değişiklik yaparak detaylarını paylaştı.

AA

Borsa İstanbul'da BİST 100 dünkü kapanışta rekor kırarak ulaştırma hisseleri önceliğinde 8.000 puanı geçmişti.

Borsa İstanbul AŞ, rekorla kapanışın ardından pay piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile borsa yatırım fonlarında açılış seansı uygulanmasına yönelik değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından yayınlanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Yeni açılış seansının saatleri

Yapılan bu değişikliğe göre ayrıca, borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40-09.56 arası emir toplama ve 09.56-10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildi.

Fiyat adımı uygulaması

Duyuruda; paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulamasının aktarılan tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Paylar, yeni pay alma hakları için fiyat adımları

Yapılan düzenlemeyle paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları ve sahipliğe dayalı kira sertifikaları için fiyat adımları yeniden belirlendi.

Paylar

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları ve sahipliğe dayalı kira sertifikaları için şu şekilde belirlendi:

Fiyat Seviyesi / Fiyat Adımı

0,01-19,99 / 0,01

0,01-19,99 / 0,02

50-99,99 / 0,05

100-249,99 / 0,10

250-499,99 / 0,25

500-999,99 / 0,50

1.000-2.499,99 / 1,00

2.500 ve üzeri / 2,50

Yatırım Fonları

Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermaesi Yatırım Fonları için ise şu şekilde aktarıldı:

Fiyatı Seviyesi / Fiyat Adımı

0,01-49,99 / 0,01

50-99,99 / 0,02

100-249,99 / 0,05

250-499,99 / 0,10

500-999,99 / 0,25

1.000-2.499,99 / 0,50

2.500 ve üzeri / 1,00