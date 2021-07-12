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    Borsa İstanbul'un odağında merkez bankalarının açıklamaları var

    Yeni haftaya başlarken Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,35 puan ve yüzde 0,03 değer kazandı. 1.378,63 puana yükseldi.
    • AA
    • 12.07.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:48
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    Borsa İstanbul'un odağında merkez bankalarının açıklamaları var

    BIST 100 endeksi, 1.378,63 puana yükselerek yeni haftaya başlangıç yaptı.

    SEKTÖR ENDEKSLERİNDEKİ DEĞİŞİM

    Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 0,26 ile orman, kağıt, basım oldu.

    MERKEZ BANKALARININ KARARLARI MERCEK ALTINDA

    Analistler, dünyada ve Türkiye'de merkez bankalarının kararlarının takip edileceğini vurguluyor. Analistlere göre yarından itibaren hareketlenecek makroekonomik veri gündemi ile koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

    Borsa İstanbul un odağında merkez bankalarının açıklamaları var #1

    DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

    Yine analistler tarafından teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu dile getirildi.

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