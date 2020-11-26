Borsa İstanbul'un yüzde 10'u Katar'ın oldu

Türkiye'ye yatırım yapmaya devam eden Katar, Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk kısmını satın aldı.

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşmayla, Ferit Şahenk'in sahibi olduğu İstinye Park da Katar'a satıldı.

İSTİNYE PARK 1 MİLYAR DOLAR

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, İstinye Park'ın satışı için 1 milyar dolarlık satış bedeli belirlemişti.

TÜRKİYE VARLIK FONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının QIA’ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

TVF Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir törenle imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği iş birliğini de kapsıyor. TVF, halihazırda yüzde 90,6’lık payıyla Borsa İstanbul’un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor.

Katar Devleti’nin yatırım fonu olan QIA’ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 80,6’lık payını elinde bulundurmaya devam edecek. İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul’un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor. TVF, konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.