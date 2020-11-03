Borsa, küresel piyasalarla birlikte güne pozitif başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5,02 puan ve yüzde 0,44 artışla 1.138,60 puandan başlangıç yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,60 ile metal ana sanayi oldu.

DÜN AÇIKLANAN VERİLER, BORSA'DA SATICILI SEYİRE NEDEN OLDU

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini göstermesi ile alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 artışla 1.133,59 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu, yükselişlerde ise 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini kaydetti.