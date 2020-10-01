Borsa spor liginin eylülde en çok kazandıranı: Galatasaray

Borsa spor liginin eylülde en çok kazandıranı: Galatasaray

Eylül ayında spor endeksi yüzde 17,5 değer kazandı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yüzde 37,1 getiri ile yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri eylül ayında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ekonomistlere, “Bir gün spor hisselerinin bu kadar yükselebileceği aklımıza gelir miydi?” şeklinde sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptıran gelişmede, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ön plana çıktı.

SONUÇTA, YAPILANDIRMALARIN VE TRANSFERLERİN ETKİSİ BÜYÜK

Analistler, kulüplerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin gelişmeler ve gerçekleştirilen transferlerin sektör hisselerini pozitif etkilediğini bildirdi.

ANALİSTLERDEN, BU KEZ FUTBOL YORUMU GİBİ BİR DEĞERLENDİRME GELDİ

Analistler, Galatasaray'ın Süper Lig'de zirve ortağı olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini eleyerek play-off turuna yükselen sarı-kırmızılıların, yeşil sahalardaki performansını borsada da gerçekleştirdiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ SIRADA

Galatasaray'ı yüzde 16,5 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 13,7 ile Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 1 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği izledi.

FENERBEHÇE’NİN PERFORMANSINI KREDİ ÖTELEMESİ VE TRANSFERLER ETKİLEDİ

Fenerbahçe geçen ay ayrıca vadesi 2021 Mayıs'a kadar olan toplam 328.1 milyon lira karşılığındaki kredi anapara ödemesinin 2021 yılının ekim ayına ötelenmesi hususunda bankalar ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu gelişmeye paralel olarak analistler, Fenerbahçe'nin son dönemde art arda gerçekleştirdiği transferlerin şirketin geçen ay borsada gösterdiği performansta önemli rol oynadığını belirtti.

9 AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI TRABZONSPOR

Spor şirketlerinin ocak-eylül dönemindeki performanslarına bakıldığında, Trabzonspor, yüzde 129,3 ile en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde Trabzonspor'u yüzde 109,4 getiriyle Galatasaray takip etti.

Fenerbahçe, bu dönemde yüzde 101,5 kazançla üçüncü sırada yer alırken, Beşiktaş ocak-eylül döneminde yatırımcısına yüzde 41,2 getiri sağladı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Borsa İstanbul'da en fazla piyasa değerine sahip spor şirketi ise Fenerbahçe oldu.

Eylül ayını 2 milyar 886 milyon 256 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamlayan Fenerbahçe'yi, 2 milyar 295 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 165 milyon 405 bin 810 lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 830 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2019, Ağustos ve Eylül 2020 kapanış fiyatı, değişimi, 2019 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle: