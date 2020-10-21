Borsa yükselişini sürdürüyor

Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, 10,47 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 1.220,88 puana yükseldi.

Borsa İstanbul yükseliş trendini sürdürüyor.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 artışla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BORSA İSTANBUL’DA AÇILIŞTA KAYBETTİREN SEKTÖR ENDEKSİ YOK

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,58 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile orman, kağıt, basım olurken, kaybettiren sektör endeksinin ise bulunmadığı görüldü.

BELİRSİZLİKLERE KARŞI AŞIYA İLİŞKİN HABERLER OLUMLU HAVA YARATTI

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelerin devam edecek olmasının risk iştahını artırdığını belirterek, koronavirüs aşısına ilişkin hareketlenen haber akışının da olumlu havayı desteklediğini söyledi.

AVRUPA’DA ARTAN VAKALAR, KÜRESEL EKONOMİYİ TEDİRGİN EDİYOR

Negatif tarafta ise Avrupa'da artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik etkilerine dair endişelerin izlendiğini ifade eden analistler, bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamaların bankanın destekleyici para politikasının devamına ilişkin ipucu vermesi açısından önem taşıdığını vurguladı.