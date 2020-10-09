Borsa yükselişle güne başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.152,74 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,26 arttı.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kaybederek günü 1.150,49 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.152,74 puana yükseldi.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN FAZLA GIDA, İÇECEK KAZANDIRIYOR

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında da en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu kaydeden analistler, altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.120 desteğinin gündeme gelebileceğini, üzerinde ise 1.180 direncinin takip edileceğini ifade etti.