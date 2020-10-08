Borsa, yüzde 0,38 artışla güne başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 artışla 1.156,74 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti.

TÜM SEKTÖRLERDE YÜKSELİŞ GÖZLENDİ

Borsa'da tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 1.147-1.157 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.152,41 puandan tamamladı.

ABD'DE YAŞANANLAR PİYASALARA YANSIYOR

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankası'nın mali desteklerin devam etmesi yönündeki vurgusu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının küresel risk iştahını artırdığını bildirdi. Bu da yatırımcıyı alıcılı seyre yönlendiriyor.