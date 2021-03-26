Borsada açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de devrede

Hafta başında başlayan manipülasyonların etkisi ile düşüşe geçen hisselerin zararına satışının önlemesi için devreye giren araçlardan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" devam ediyor.

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, salı gününden bu yana uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de geçerli olduğunu paylaştı.

SATIŞ İŞLEMİ, EN SON GERÇEKLEŞEN İŞLEM FİYATINDAN DAHA YÜKSEK FİYATLA GERÇEKLEŞMELİ

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işleminin en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabileceği vurgulanarak, "Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

KARAR 4 GÜNDÜR UYGULAMADA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabiliyor. Borsa İstanbul, 23 Mart'ta yaptığı açıklama ile söz konusu paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar vermiş, sonraki günlerde de bu uygulamayı sürdürmüştü. Yapılan açıklama ile yukarı adım kuralı bugün de geçerli olacak.

BORSA İSTANBUL DÜN YÜZDE 1,38 DEĞER KAYBI İLE KAPANDI

Dün tepki alımlarının gücünü koruyamaması ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 1.394,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinin düşüşünde banka hisselerinde yoğunlaşan satışların etkili olduğu görüldü. Bankacılık endeksi dün de yüzde 2,19 gerilerken, haftalık değer kaybı yüzde 17'yi aştı.