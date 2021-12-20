Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST tekrarladı

Borsada devre kesici ne demek, ne işe yarar? BİST tekrarladı

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışması ile geçici olarak durduruldu. Peki borsada uygulanan devre kesici işlemi nedir ve ne işe yarar? BİST devre kesici politikası...

Haftanın son gününde borsada yüzde 7'lik düşüşün ardından yeniden devre kesici işleme alındı.

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.

16.24'te açılan işlemlere ulaşım yeniden kapatıldı.

Borsada uygulanan devre kesici merak konusu oldu. Peki borsa devre kesici nedir, ne kadar sürer? İşte merak edilenler...

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

DEVRE KESİCİ NE İŞE YARAR?

Borsa İstanbul devre kesici uygulaması, yatırımcıların belirli aralıkları aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için Borsa İstanbul tarafından sağlanan bir nevi sigortadır.

Devre kesici uygulaması, piyasayı kısa süreliğine durdurup yatırımcının gözlemlemesine imkan tanımaktadır. Bununla birlikte panik satışları, spekülatif atakları ve anormal dalgalanmalar da önlenmiş olur.