Borsada ilk çeyrekte en fazla sanayi şirketlerinin kârı arttı

Borsada, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla sanayi şirketlerinin kârı arttı.

Koronavirüs salgınının başladığı ve şirketlerin faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığı geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde borsada işlem gören sanayi şirketlerinin kârının artış kaydettiği tespit edildi.

KORONAVİRÜS SALGININDAKİ MÜCADELEDEN BAZI ŞİRKETLER GÜÇLENEREK ÇIKTI

Koronavirüs salgını kaynaklı olumsuz etkilerin üstesinden gelen şirketlerin bilançolarında da iyileşme kaydettiği gözlemlendi.

Borsada işlem gören sanayi şirketlerinin kârı, geçen yılın aynı dönemine göre 13 milyar 491 milyon 120 bin 162 lira artış kaydetti.

Sanayi şirketlerinin geçen yılın ilk çeyreğinde 639 milyon 106 bin 915 lira olan kârı bu yılın aynı döneminde 14 milyar 130 milyon 227 bin 77 liraya yükseldi.

HİZMET SEKTÖRÜNE DAHİL ŞİRKETLER İSE ZARARDAN KÂRA DÖNDÜ

Salgından kayda değer bir şekilde etkilenen hizmet sektörüne dahil şirketler ise zarardan kâra döndü. Geçen sene kapanmaların da etkisiyle olumsuz etkilenen hizmet sektörüne dahil şirketler kısıtlamaların azalmasıyla birlikte şirketlerin faaliyetlerinde daha etkili hale gelmesi kayıpların telafisini sağladı.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 946 milyon 666 bin 24 lira zarar eden hizmet sektörüne dahil şirketler bu yılın ilk üç ayında 5 milyar 664 milyon 510 bin 762 lira kâra geçti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN KÂRI 1.4 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Teknoloji şirketlerinin kârı da 400 milyon 316 bin 623 lira yükselerek 1 milyar 37 milyon 56 bin 681 liradan, 1 milyar 437 milyon 373 bin 304 liraya ulaştı.