Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Merkez Bankası'nda sürpriz başkanı değişikliği sonrasında pazar gecesi piyasalarda yapılan manipülasyonlardan Borsa İstanbul da etkilendi.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, haftaya yüzde 6,65 kayıpla 1.427,33 puandan başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan sürpriz başkanı değişikliği sonrası piyasalardaki manipülasyonlara karşı düşüşle açılan borsada, devre kesici uygulaması tetiklendi ve işlemler yarım saatliğine durduruldu.

İşlemler yeniden başladıktan sonra BİST 100'deki kayıplar yüzde 7'nin üzerine çıktı. Ardından 2. kez devre kesici uygulaması devreye girdi.



BORSADA DEVRE KESİCİ UYGULAMASI 2. KEZ DEVREYE GİRDİ

8 dakika süren işlemlerin ardından BİST 100'de ikinci kez devre kesici uygulaması tetiklendi. Devre kesici öncesinde BİST 100, yüzde 7 düşüşle 1.421,95 puandaydı.

Borsa İstanbul'da, pay piyasasındaki tüm işlemler saat 10.30'dan itibaren kaldığı yerden devam etti. Konu ile ilgili KAP açıklaması yapıldı.

KAP AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10.30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

BORSADA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasalarında saat 10.38 itibarıyla işlemlerin pay piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama, 11.03.20'de eşleştirme yapılacak ve 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.08.20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.08.20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler de saat 11.08.20'de yeniden başlayacaktır."

AÇILIŞTA 100 HİSSENİN 94'Ü DEĞER KAYBETTİ

Açılışta, BİST 100'de işlem gören 100 hisse senedinden 95'ü değer kaybederken 5 hisse senedinin fiyatı değişmedi. Günün tek kazançlı hisse senedi ise yüzde 1,87'lik primle Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ oldu. BİST 100'de 48 hisse senedi yüzde 7'nin; 92 hisse senedi ise yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı yaşıyor.

BORSA İSTANBUL'DAN YATIRIM KURULUŞLARI VE YATIRIMCILARA UYARI

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul AŞ, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunarak, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasını yaptı.

“GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER GÖZETİM FAALİYETİ KAPSAMINDA ANLIK VE SÜREKLİ OLARAK İZLENİYOR”

Borsa İstanbul'un KAP’da yayınlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı.

“AKSİ DURUMDA, USULSÜZ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE UYGUN OLMAYAN İŞLEMLERE KARŞI GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK”

Yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin önemle rica edildiği aktarılan açıklamada, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.