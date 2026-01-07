Borsada manipülasyon soruşturmasında yeni operasyon

- Borsa İstanbul'daki manipülasyon soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
- Operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.
- Şüpheliler, sosyal medya üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapmakla suçlanıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda inceleme başlattı.
PİYASA DOLANDIRICILARI TESPİT EDİLDİ
Yapılan tespitlerde, sosyal medya hesapları üzerinden bir şirketin bilgileri üzerinden piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.
OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Burdur, Aydın ve Adana’da belirlenen adreslere, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
17 KİŞİYE GÖZALTI
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.