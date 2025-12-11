Borsada milyoner sayısı 295 bine çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsada yatırımcı sayısı artıyor...

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi.

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 7 TRİLYONUN ÜZERİNDE

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan, 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre bakıldığında kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü.

MİLYONER YATIRIMCI ARTIYOR

"Milyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, kasım itibarıyla yüzde 23,2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi.

Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni "milyoner" yatırımcı eklendi.

Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5 trilyon 263 milyar 224 milyon liradan, 6 trilyon 852 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Kasım ayı itibarıyla sayıca toplam pay senedi yatırımcılarının yüzde 4,6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liralık toplam pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor.

EN ÇOK YATIRIMCI "1-5 MİLYON LİRA" GRUBUNA KATILDI

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor.

Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.

"Milyoner" yatırımcılar bu üç portföy dilimine göre incelendiğinde, Kasım 2025 itibarıyla geçen yılın sonuna göre sayısal olarak en fazla yatırımcı girişinin "1-5 milyon lira" grubunda, oransal olarak ise "5-10 milyon lira" grubunda gerçekleştiği görüldü.

Portföy değerine göre ise oransal olarak en fazla artış "5-10 milyon lira" grubunda görüldü.

FON PİYASASINDA DA İBRE "MİLYONER"DEN YANA

Kasım 2025 itibarıyla, "Fon" ile "Devlet İç Borçlanma Araçları" piyasalarında da benzer bir tablo oluştu.

Bu dönemde, fon piyasasında 1 milyon lira üzeri portföye sahip 559 bin 397 yatırımcının portföy değeri 7 trilyon 818 milyar 135 milyon liraya ulaştı. Bu tutar, toplam fon pazarının yüzde 95,7'sini oluşturdu.

Devlet İç Borçlanma Araçları tarafında ise 17 bin 504 "milyoner" yatırımcı, 2 trilyon 65 milyar 244 milyon liralık portföyüyle toplam Devlet İç Borçlanma Araçları piyasasının yüzde 99,9'unu elinde tutuyor.