Borsada yatırımcı sayısı tarihi rekor kırdı! Piyasalarda yatırımcı sayısı katlandı Borsa İstanbul, küresel piyasalardan pozitif ayrışırken aynı zamanda yatırımcının yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Yıllık yatırımcı sayısı 3 milyon 3 bin 214 artışla 5 milyon 636 bin 160'a ulaştı.

AA Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, borsada yatırımcı sayısındaki değişimlere yer verildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun aktardığı verilere göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Böylelikle yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 3 milyon 3 bin 214 oldu. Yatırımcı sayısı katlandı Bu durum yüzde 114,06'lık artışa işaret etti. Aylık bazda borsada yatırımcı sayısı yüzde 27,54 artıyor Aylık bazda bakıldığında da borsada yatırımcı sayısı, yüzde 27,54 artarak yatırımcılara 1 milyon 216 bin 954 kişi eklendi.