Borsada yatırımcı sayısı tarihi rekor kırdı! Piyasalarda yatırımcı sayısı katlandı

AA
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, borsada yatırımcı sayısındaki değişimlere yer verildi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun aktardığı verilere göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160'a ulaşarak rekor seviyeye çıktı.
Böylelikle yıllık yatırımcı sayısındaki yükseliş 3 milyon 3 bin 214 oldu.
Yatırımcı sayısı katlandı
Bu durum yüzde 114,06'lık artışa işaret etti.
Aylık bazda borsada yatırımcı sayısı yüzde 27,54 artıyor
Aylık bazda bakıldığında da borsada yatırımcı sayısı, yüzde 27,54 artarak yatırımcılara 1 milyon 216 bin 954 kişi eklendi.