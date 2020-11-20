Borsa'dan kapanış rekoru geldi

Haftanın son iş günündeki kapanışta BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı.

Borsa İstanbul haftanın kapanışını rekor tazeleyerek yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 1.323,95 puandan tamamlayarak, rekor seviyeden kapandı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 32.1 MİLYAR LİRA OLDU

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32 milyar 100 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

“BIST 100 ENDEKSİ REKOR TAZELEDİ”

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin devam ettiğini ve BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini belirtti.