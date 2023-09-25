Borsa'nın açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler devreye girdi

Borsa İstanbul'da açılış seansına özel yeni düzenlemeler bugün devreye giriyor.
Yapılan açıklamaya göre, ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecek.
Düzenlemeler, bugün devreye girecek.
Emir toplama aşamasının tümünde emir iptali
Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.
Piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesi
Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.
VİOP tarafında açılış seansı kararları
VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)