Borsa'nın açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler devreye girdi Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili daha önce alınan yeni kararlar, işleyiş olarak bugün devreye giriyor. Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili yeni dönem başlıyor.

AA

Borsa İstanbul'da açılış seansına özel yeni düzenlemeler bugün devreye giriyor.

Yapılan açıklamaya göre, ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecek.

Düzenlemeler, bugün devreye girecek.

Emir toplama aşamasının tümünde emir iptali

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesi

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında açılış seansı kararları

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)