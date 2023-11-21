Borsaya katılan yeni yatırımcılar danışmanlık hizmeti alacak Borsa İstanbul'da yeni yatırımcı olacaklara, adımlarını sağlıkla atmaları için ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi kararlaştırıldı.

AA

2023 yılının tamamında en fazla kazandıran yatırımı olan Borsa İstanbul, son ayda liderliğini İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrasında altın yatırımına bıraktı.

Tekrar yükselişe geçen Borsa'nın yatırımcı sayısında hızlı bir artış var ve büyük çoğunluğu gençlerden oluşuyor.

Türkiye'de finansal okuryazarlığın artırılması ve tabana yayılması amacıyla tüm eğitim, yaş ve gelir grubundan kesimlere yönelik ücretsiz yatırım dersleri sunulacak, hazırlanan içerikler ilk ve ortaöğretim müfredatına yansıtılacak.

Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Son dönemde vatandaşların borsaya, finansal araçlara ve yatırım fırsatlarına ilgisinin artması, "finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve tüm kesimlere yayılması"na yönelik çalışmaları ön plana taşıdı.

Atılacak adımlardan bazıları satırbaşlarıyla 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na da yansıdı.

Bu kapsamda, hane halkı ve firmalarda tasarruf yapma farkındalığının sağlanması, finansal tasarruf araçları, aile bütçesi ve risk yönetimine yönelik bilgi düzeyinin dijital platformlar da kullanılarak güçlendirilmesi hedefleniyor.

Üniversite öğrencilerine eğitim verilecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bünyesindeki eğitim seminerlerine katılan üniversite öğrencilerine finansal okuryazarlık eğitimi sunulması için çalışma yapılırken üniversitelerin düzenlediği kariyer günlerinde finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirmede bulunulması, yatırım araçlarını tanıtıcı eğitim broşürlerinin dağıtılması üzerinde duruluyor.

Özel portaldan ücretsiz eğitim verilecek, müfredat güncellenecek

Bilincin gelişmesi için "Finansal Okuryazarlık Portalı" oluşturulacak. Ücretsiz kullanıma açılması planlanan portalla birlikte kısa kamu spotları ve dijital içeriklerin hazırlanması, seminerler düzenlenmesi gibi uygulamaların devreye alınması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının sorumluluğunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, SPK, BDDK, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, KOSGEB, TRT, TOBB, ilgili sivil toplum kuruluşları da bu çalışmalarda iş birliği yapacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)