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    BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

    İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle, yılın ilk gününden bu yana doğalgaz akışındaki aksama ile ilgili bilgi verildi.
    • 07.01.2023 - 14:47
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 15:30
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    BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

    İran'dan gelen doğalgaz teknik bir arıza nedeni ile yüzde 70 azaldı ve şu anki eksik aktarımın yerine Doğalgaz Depolama Tesisleri devreye girdi.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.

    Arızanın giderilmesine uğraşılıyor

    BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

    1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılıyor

    AA'nın haberine göre açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir.

    Doğalgazda kesinti olmaması için tedbirler alındı

    Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğalgaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğalgaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."

    BOTAŞ: İran dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı #1


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