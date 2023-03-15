BOTAŞ, Saros FSRU için depolama lisansına başvurdu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) depolama lisansı başvurusu yaptı.
Terminal için depolama lisansı başvurusu
EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, BOTAŞ, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü mevkisindeki terminal için depolama lisansı başvurusunda bulundu.
27 Mart 2023 tarihine kadar
Duyuruda, şu ifadeleri kullanıldı.
27 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar duyuruya konu yerde faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Doğalgaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde depolama lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu tarih sonrasında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.