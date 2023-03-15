BOTAŞ, Saros FSRU için depolama lisansına başvurdu Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü mevkisindeki terminal için depolama lisansı başvurusunda bulunundu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) depolama lisansı başvurusu yaptı.

Terminal için depolama lisansı başvurusu

EPDK'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, BOTAŞ, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü mevkisindeki terminal için depolama lisansı başvurusunda bulundu.

27 Mart 2023 tarihine kadar

Duyuruda, şu ifadeleri kullanıldı.