BOTAŞ Sivas'ta atık ısıdan elektrik üretecek

BOTAŞ, atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başlattığını duyurdu. Sivas Kompresör İstasyonu pilot bölge oldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Sivas Kompresör İstasyonu'nun, pilot bölge olarak belirlendiği ifade edildi.

TEKLİFLER 11 KASIM'A KADAR VERİLEBİLECEK

Sivas'ta atık baca gazı ısısından elektrik üretimi için ihale çalışmalarına başlandığı bildirilen açıklamada, tekliflerin 11 Kasım'a kadar verilebileceği belirtildi.

45 GİGAVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ PLANLANIYOR

Kompresör istasyonlarının doğalgaz boru hatları boyunca belirli aralıklarla kurulan tesisler olduğunu belirten açıklamada, şunlar kaydedildi: "Proje kapsamında Sivas Kompresör İstasyonu'nda bulunan 4 gaz basınçlandırma türbinlerinin atık baca gazından çıkan ısıdan, ORC (Organic Rankine Cycle) sistemi kurularak tam kapasitede yıllık yaklaşık 45 gigavatsaat elektrik enerjisi elde edilmesi planlanmaktadır.

ÇEVREYE SALINAN ATIK ISI MİKTARI AZALACAK

Aynı zamanda çevreye salınan atık ısı miktarının yüzde 95 azaltılacağı bu projeyle Sivas Kompresör İstasyonu'nun yıllık elektrik ihtiyacının tamamının karşılanmasının yanı sıra BOTAŞ'ın diğer tesislerinde ihtiyaç duyulan toplam yıllık elektrik enerjisinin de yaklaşık yüzde 20'sinin karşılanması ve elektrik üretiminde ülkenin toplam kurulu gücüne katkı sağlanması hedeflenmektedir."