BOTAŞ'a 2023 Yeşil Dünya Ödülleri'nden 5 çevre ödülü Petrol insanlık için önemli ancak eğer dikkatli kullanılıp, işlenmez ve taşınmazsa çevre için olumsuz etkileri olabilen bir enerji türü. Bu alanda dünyadan çevre ödülü almak bu nedenle çok prestijli.

AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş, anonim şirket statüsünde bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyet gösteriyor.

BOTAŞ, aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın gayreti ile enerji yolculuğunu sürdürmekte kararlı.

Türkiye'nin arz güvenliğini tesis için büyük projelere ve dev yatırımlara imza atan BOTAŞ, İngiltere merkezli The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri'nde 5 ödülün birden sahibi olarak dünyadaki rakiplerine nazaran önemli bir avantaj yakaladı.

3 proje kapsamında 2’si altın 3’ü gümüş olmak üzere toplam 5 ödül

Sürdürülebilir çevresel değer yaratma vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden BOTAŞ, The Green Organisation tarafından düzenlenen Yeşil Dünya Ödülleri'nde 3 proje kapsamında 2’si altın 3’ü gümüş olmak üzere toplamda 5 ödül almaya hak kazandı.

2019-2023 yıllarında 27 uluslararası ödül

Böylelikle sahip olduğu yüksek çevre hassasiyeti ile BOTAŞ, 2019-2023 yıllarında 27 uluslararası ödülü Türkiye'ye kazandırmış oldu.

TürkAkım ve TANAP boru hatları projeleri

Sahip olduğu 5 adet LNG terminali, 7 adet uluslararası bağlantılı doğalgaz boru hattı ile güçlü bir enerji altyapısı oluşturan BOTAŞ, Türkiye'nin jeostratejik konumunun avantajlarını da kullanarak uzun dönemli planlamalar ve geleceğe dönük uluslararası yatırımlar olan TürkAkım ve TANAP boru hatları gibi dev projeleri hayata geçirdi.

LNG, FSRU ve depolama tesisleri

Türkiye bu sayede gelişmiş iletim altyapısı, LNG, FSRU ve depolama tesisleriyle Avrupa’da ve dünyada fiyat avantajını en iyi kullanan ülkelerden biri oldu.

BOTAŞ'ın projeleri için aldığı 5 çevre ödülü kategorileri şöyle:

1- Biyoçeşitlilik Envanteri Projesi:

Sürdürülebilir Gelişme: Petrol endüstrisinde sürdürülebilirlik kategorisinde Gümüş Ödül ve Sürdürülebilir Gelişme: Koruma kategorisinde Gümüş Ödül

2- Deniz Çayırlarının Taşınması Projesi:

Sürdürülebilir Gelişme: Çevre Politikası kategorisinde Altın Ödül ve Sürdürülebilir Gelişme: Petrol Endüstrisinde Sürdürülebilirlik kategorilerinde Altın Ödül

3- Silivri İşletme Müdürlüğü Karbon Ayak İzi ve RES Projesi:

Çevresel İyileştirme: Kirlilik Kontrolü kategorisinde Gümüş Ödül