BOTAŞ'tan doğalgaz açıklaması: Konutlara zam yok

BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır.

BOTAŞ: Konutlarda kullanılan doğalgaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır.

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