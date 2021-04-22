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    Bozulabilir mallar en uygun yerde pazarlanacak

    Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karar gereği bozulma tehlikesi taşıyan mallar için önlem niteliğinde bir karar alındı.
    • AA
    • 22.04.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 11:44
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    Bozulabilir mallar en uygun yerde pazarlanacak

    Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

    ÜRÜNLERİN PAZARLIKLA YA DA BORSADA SATIŞI MÜMKÜN OLACAK

    Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

    Bozulabilir mallar en uygun yerde pazarlanacak #1

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