BP’nin akaryakıt istasyonlarının 3’te 1’inde yakıt tükendi

İngiltere'de, AB'den ayrıldıktan sonra yaşadığı ekonomik krizin uzantısı olarak ağır vasıta şoförü bulamamaktan kaynaklanan benzin tedarikindeki aksamalar nedeniyle akaryakıt krizi büyüyor.

İngiltere’de geçtiğimiz cuma gününden bu yana devam eden akaryakıt krizi nedeniyle ülkede 1,200 istasyonu olan BP Petrol şirketi, yaşananlar karşısında bir açıklama yaparak, akaryakıt bulamamaktan endişe eden sürücülerin istasyonlara akın etmesinin ardından istasyonlarının 3’te 1’inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

“ŞU ANDA TESİSLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 30’U ANA YAKIT SINIFLARINDAN HİÇBİRİNE SAHİP DEĞİL”

İngiltere’de 1.200 petrol istasyonu tesisi işleten BP tarafından yapılan açıklamada, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, şu anda tesislerin yaklaşık yüzde 30’unda ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olunmadığı" belirtildi.

PETROL ŞİRKETLERİ BAZI İSTASYONLARINI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

İngiltere’de benzin şirketlerinin sürücü eksikliği tedarik sıkıntısına neden olurken, BP de dahil olmak üzere petrol şirketleri bazı istasyonlarını geçici olarak kapattı.

BENZİN İSTASYONLARINDA UZUN KUYRUKLAR

Paniğe kapılan halk, günlerdir benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

"YALNIZCA GEREKTİĞİNDE BENZİN ALIN”

Hükümet, ülkede yeterli miktarda akaryakıt olduğunu ve sürücülerin normal davranmaları gerektiğine yönelik uyarıda bulunmuştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sürücülerin "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları gerektiğini ifade etmiş, sıkıntıların tamamen panik alımından kaynaklandığını açıklamıştı.

SÜRÜCÜLERE SAKİN OLUN ÇAĞRISI

Yakıtın stoklanması sağlandığında durumun kendi kendine çözüleceğini söyleyerek sakinlik çağrısında bulunmuştu.

5 BİN AKARYAKIT TANKERİ VE GIDA KAMYONU SÜRÜCÜSÜNE ARALIK SONUNA KADAR GEÇİCİ VİZE

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne, aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.